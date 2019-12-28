علي الحجار يتألق في حفل الجامعة الأمريكية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري علي الحجار حفل غنائي كبير مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري كثيف، وذلك بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

الحجار قدم خلال الحفل عدد كبير من أشهر أغانيه، التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية الضخمة والطويلة، منها: “ريشة ويا ريشة، كناريا، بوابة الحلواني”.

كما قدم وصلة طربية من أغانيه على مدار مشواره الفني ومنها: “لما الشتا يدق البيبان، عنوان بيتنا، متصدقيش، الزين والزينة، عيشها متحسبهاش، متمنعوش الصادقين”، وحرص “الحجار” على تقديم الأغاني التي طلبها جمهوره منها

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ويقيم الفنان علي الحجار هذا الحفل ليحتفل مع جمهوره بحصوله على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي في سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

وكان الفنان المصري علي الحجار قد حصل مؤخرا على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي عن فرع الفنون، في الدورة الثامنة لعام 2019.

وعبر الفنان علي الحجار، عن سعادته بالتكريم مؤكدًا أنه قيمة وإضافة كبيرة له في مسيرته الفنية وتسعده على المستوى الشخصي، و لكونه أول مطرب عربي يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون.