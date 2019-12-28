بوسي تحتفل بالكريسماس برفقة ابنتها مي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية الشابة مي نور الشريف بحفل الكريسماس برفقة والدتها الفنانة بوسي.

مي شاركت جمهورها في صور لها مع والدتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت مي وهي ترتدي ملابس باللون الحمر.

بوسي بدت مستمتعة كذلك بأجواء الكريسماس التي ظهرت بجوارهما، وعلقت مي على الصور وكتبت: «ليلة رائعة».

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الصور حازت على إعجاب جمهور مي الذي أمطرها بالتعليقات من خلال حسابها الخاص، وتمنى لها الفانز عاما سعيدا جديدا.

وكانت بوسى قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها “البرنسيسة بيسة”، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة مى عز الدين وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.

بوسي شاركت بعد ذلك في مسلسل «قيد عائلي»، والذي تم عرضه على جزأين، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته الفنان صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي، محمد نجاتي، منة فضالي، محمد نجاتي، ريم البارودي، ومحمد محمود عبدالعزيز.