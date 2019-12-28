- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية الشابة مي نور الشريف بحفل الكريسماس برفقة والدتها الفنانة بوسي.
مي شاركت جمهورها في صور لها مع والدتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت مي وهي ترتدي ملابس باللون الحمر.
بوسي بدت مستمتعة كذلك بأجواء الكريسماس التي ظهرت بجوارهما، وعلقت مي على الصور وكتبت: «ليلة رائعة».
الصور حازت على إعجاب جمهور مي الذي أمطرها بالتعليقات من خلال حسابها الخاص، وتمنى لها الفانز عاما سعيدا جديدا.
وكانت بوسى قد شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019، بمسلسلها “البرنسيسة بيسة”، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم الفنانة مى عز الدين وإيمان السيد وحجاج عبد العظيم.
بوسي شاركت بعد ذلك في مسلسل «قيد عائلي»، والذي تم عرضه على جزأين، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته الفنان صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي، محمد نجاتي، منة فضالي، محمد نجاتي، ريم البارودي، ومحمد محمود عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تحتفل بالكريسماس برفقة ابنتها مي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.