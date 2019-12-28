عيد ميلاد سمير صبري بحضور نجمات الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احنفل الفنان المصري سمير صبري بعيد ميلاده مع عدد كبير من أصدقائه من نجوم الفن.

حفل عيد الميلاد حضره كل من الفنانة إلهام شاهين، ودلال عبدالعزيز، وميرفت أمين، ووفاء عامر، ونجوى فؤاد، وسوزان نجم الدين، وليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي.

كما حضر المخرج عمر عبدالعزيز، المخرج محمد عبدالعزيز، والمستشار مرتضى منصور، ويسري سامي، والمنتج محمد فوزي، والذين تربطهم صداقة بالفنان سمير صبري.

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وقد غلب اللون الأسود على ملابس الحفل، وخاصة أن عيد الميلاد يأتي متزامنا مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها النجوم بعيد ميلاد سمير صبري، حيث حدث في العام الماضي أيضا وحضر الحفل دلال عبدالعزيز وميرفت أمين.

والفنان المصري سمير صبري من مواليد 27 من شهر ديسمبر عام 1936، واحتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الـ 83، وبدأ سمير حياته كمذيع ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.