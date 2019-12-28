في أول حفل له بعد إعلان إصابته بالبهاق.. رامي جمال يشعل حفل المنارة مع تامر حسني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري تامر حسني والفنان رامي جمال حفلا غنائيا كبيرا بمركز المنارة، وسط حضور جماهيري كبير، وحمل الحفل لافتة كامل العدد رغم برودة الطقس.

رامي جمال صعد على المسرح على نغمات أغنية “ليالينا”، ووجه كلمة للجمهور قائلا: “مبسوط إني معاكم، وبشكر كل واحد قالي كلمة حلوة، وبشكر تواجدكم”.

وعقب انتهاء فقرة رامي جمال، صعد الفنان تامر حسني على المسرح على نغمات أغنية “حلو المكان”، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس، ثم قدم عدد كبير من أشهر أغانيه، وسط تفاعل الحضور.

وشارك كلا من تامر ورامي في الحفل غناء «دايب» لتامر حسني، والتي قام بتلحينها له رامي جمال، في ألبوم «قرب كمان» عام 2008.

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وكان الفنان المصري تامر حسني والفنانة زينة قد احتفلا مؤخرا بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد “الفلوس”، والذي أقيم مساء الثلاثاء 24 ديسمبر.

كما حضر من أبطال الفيلم الفنان خالد الصاوي، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وحضر عدد من نجوم الفن لتهنئة الأبطال ، ومنهم الفنانة حلا شيحة، والفنانة هنا الزاهد.

وحضر أيضا الفنان حكيم، والفنان أكرم حسني، والفنانة هشام ماجد، والفنان محمد نور، والشاعر أمير طعيمة، والإعلامية بوسي شلبي.

وفيلم “الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وبطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وغيرهم.