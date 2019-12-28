مفاوضات مع أحمد السقا ومنى زكي وأحمد حلمي من أجل عمل مسرحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يجري المنتج حمدي بدر يجري مفاوضات مع الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا ومني زكي لإقامة عرض مسرحي يعرض ضمن فعاليات «موسم الرياض» ويقوم بإخراجه الفنان أشرف زكي.

وكان اخر أعمال المنتج حمدي بدر، مسرحية «لوكاندة الأوباش» وتم عرضها في موسم الرياض.

المسرحية كانت من بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، مايا دياب، هالة فاخر، حمدي الميرغني، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس أوس، حسن عبد الفتاح، حمدي بدر، شريف عمار، من إخراج أشرف زكي.

وكان نقيب الممثلين أشرف زكي، قد كشف في تصريحات سابقة أنه يحضر لمسرحية يقوم ببطولتها «السقا» ومنى زكي ولكنه لم يفصح عن اسم أحمد حلمي.

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وعلى جانب أخر، أهدى النجم أحمد السقا الجائزة التي حثل عليها من الدير جيست الأخيرة للفنان كريم عبدالعزيز.

السقا صعد على المسرح لتسلم جائزة أفضل ممثل درامي عن مسلسله “ولد الغلابة”، فوقف كريم وبدأ في التصفيق الشديد تحيه لصديقه، فقام السقا بإهداء الجائزة له.

السقا قال: في واحد موجود في القاعة هنا أنا بحبه جدا جدا وهو أخويا اللي ماولدتهوش أمي، فأنا بهدي الجائزة دي للي اداني معاد بليل وجالي 10 الصبح كريم عبدالعزيز”.

وبدوره صعد كريم على المسرح، وقام باحتضان السقا وتهنئته على الجائزة، والتقطا معا الكثير من الصور التذكارية.