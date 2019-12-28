فيلم “الفلوس” لـ تامر حسني يحلق عالياً في الصدارة ويحقق الملايين

متابعة بتجــــــــرد: يواصل فيلم “الفلوس” للنجم المصري تامر حسني تحطيم الأرقام القياسية منذ طرحه في السينمات العربية، حيث حقق أكثر من ١٨ مليون جنيه بعد ٣ أيام على إنطلاق عرضه.

ويحتل فيلم “الفلوس” المرتبة الأولى في مصر ومختلف البلدان العربية، ومنها السعودية والكويت والإمارات، ولأردن والعراق وسوريا ولبنان، على أن ينطلق عرضه فى المملكة المغربية خلال الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف يجسد شخصيته تامر حسني، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا وتقدّم دورها زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، فتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.