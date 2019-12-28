"ذي ماندالوريان" يعود مجددا في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يذاع الجزء الثاني من المسلسل "ذي ماندالوريان" التلفزيوني الذي تدور أحداثه في عالم "ستار وورز"، وتنتجه شركة "ديزني"، في خريف 2020.

وقال جون فافرو الممثل والمخرج، في اليوم الذي انتهى فيه الموسم الأول للمسلسل الذي يبث عبر منصة "ديزني+": "الموسم الثاني سيكون في خريف 2020".

وسبق لجون فافرو أن قال إنه يعمل على الموسم الثاني، لذا لا يشكل إعلانه مفاجأة فعلية، إلا أنه حدد الآن موعد بدء بث الموسم الثاني.

وعلقت شركة "أكزيبتر ريليشنز" المتخصصة في هذا المحال: "لم يكن أمام فافرو أي خيار آخر".

واعتبرت أن محبي المسلسل كانوا يتوقعون رؤية الشخصية المحببة في المسلسل "بايبي يودا" مجددا.