بريطانيا تكرّم المغنية والممثلة أوليفيا نيوتن-جون

كرمت بريطانيا المغنية والممثلة أوليفيا نيوتن-جون بمنحها لقب سيدة.

اشتهرت الأسترالية أوليفيا نيوتن-جون، (71 عاما) وهي بريطانية المولد، بأنها بطلة فيلم (جريس) الغنائي الشهير الذي عرض عام 1978 والذي أدت فيه مع النجم جون ترافولتا أغنيتهما الشهيرة ”أنت من أريده“والتي أصبحت من أكثر الأغنيات مبيعا على مستوى العالم.

كما كرمت بريطانيا نجوم رياضة وسينما وفن بإدراجهم في قائمة الألقاب الشرفية للعام الجديد منهم المخرجان سام منديز وستيف ماكوين ولاعب الكريكت المخضرم السابق كلايف لويدز على لقب فارس. ولاعب الكركيت الشهير بن ستوكس، بطل مباريات آشز، ومدربه جوي روت إضافة إلى لاعبة كرة القدم جيل سكوت.

أما المغني الشهير السير إلتون جون الذي حصل عام 1998 على لقب فارس، فقد أصبح عضوًا في المجموعة الحاصلة على وسام رفقاء الشرف تقديرا لإسهاماته في فن الموسيقى.