نجوى كرم سبّاقة ولكن بابداع في وداع العام ٢٠١٩

لا شك في أن عام 2019 كان “لشمس الغنية اللبنانية” نجوى كرم عاماً حافلاً بالنشاطات الفنية من اصدارات غنائية ناجحة وحفلات كبيرة وأعمال اجتماعية ومبادرات انسانية ولقاءات مع “الفانز”.

لكن شمس الغنية أبت أن تختتم هذا العام المليء بالنشاطات، إلا بتسجيلها خطوة جديدة وذلك بعد ان فاجأت عدد كبير من محبيها بالاتصال بهم ومعايدتهم بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.

ووثقت “كرم” هذه المفاجأة بفيديو نشرته عبر حسابها على موقع انستغرام، حيث ظهرت وهي تتصل بمحبيها الذين تم اختيارهم من كل أنحاء العالم لمعايدتهم بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

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شكلت هذه الخطوة مفاجأة وسعادة في الوقت نفسه لدى الكثيرين كما ظهر بوضوح في الاتصال المباشر. كما تصدّر هاشتاغ #NajwaKaramCalling المرتبة الاولى ضمن قائمة الاكثر تداولاً في لبنان.

من جهة أخرى، وجهت نجوى معايدة خاصة لجمهورها مباشرة عبر انستغرام في اليوم الثاني من عيد الميلاد، وشكرتهم لأنها بفضلهم لا زالت مستمرة في الصفوف الأمامية. وتمنت السلام والمحبة للجميع.

نذكر ان شمس الغنية تستقبل عام 2020 بحفل فني ضخم ستحييه ليلة رأس السنة في الامارات، وتحديداً في إمارة رأس الخيمة.