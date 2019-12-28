كورتتي كارداشيان تعود لحبيبها الجزائري بنجيما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أشهر من الشائعات والتكهنات بشأن عودتهما، أعلنت كورتني كارداشيان علنًا عودتها لصديقها السابق، يونس بنجيما.

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، البالغة من العمر 40 عامًا صورة لها مع العارض الجزائري على إنستغرام يوم أمس الجمعة.

وبدت كورتني براقة في ثوب أحمر مع حبيبها البالغ من العمر 26 عامًا في حفلة موسيقية في قصرها في كالاباساس بكاليفورنيا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شوهدت كورتني أيضًا مع ابنها ماسون الذي كان يرتدي بدلة داكنة وكذلك ابنتها بينيلوب، وكانت لها صورة أيضًا مع شقيقتها كيم وأطفالها.

أثارت كورتني وبنجيما تكهنات بأنهما يستعيدان علاقتهما مرة أخرى على مدى الشهور الماضية، وقالت المصادر إن كورتني كانت "سعيدة" وهي تقضي وقتًا مع يونس الذي يبذل قصارى جهده لاستعادة ثقتها.

في الماضي، كانت كورتني سعيدة جدًا بمواعدة يونس ويبدو أنها تشعر بنفس الشيء الآن، وكان قد أخذ الثنائي استراحة طويلة لأن كورتني شعرت بأنها لا تستطيع الوثوق به.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، شوهد الاثنان معًا في ملهى ليلي LIV في ميامي بيتش، بصحبة شقيقتها كيندال وصديقتيها المشهورتين بيلا حديد، وجوان سمولز.

وفي الآونة الأخيرة، ظهر الثنائي سويًا عدة مرات، ومنذ ثلاثة أشهر شوهدت كورتني وبنجيما اللذان انفصلا في أغسطس 2018، وهما يمسكان بيديهما في لوس أنجلوس في سبتمبر.

ومنذ انفصالهما، تردد أن يونس دخل في بعض العلاقات النسائية التي لم تستمر أيضًا، وأن السبب في ذلك يرجع إلى شعوره بعاطفة قوية تجاه كورتني.

وأشارت مصادر مقربة من كورتني إلى أنها تصدت لمساعي التقرب إليها من جديد، وطلبت منه صراحة عدم الاتصال بها.

وعقب ذلك، كشف مصدر مقرب من كورتني عن تطورات احتمالية عودتهما مجددًا، حيث قال: "باتت تتحدث كورتني مع يونس مرة أخرى وأتصور أنها لن تتظاهر هذه المرة بأنها ما زالت لا تكن مشاعر قوية تجاه يونس لأنها تكن له بالفعل".

وانفصل الثنائي بعد عامين من المواعدة، وتبين أن سبب الانفصال عقليتهما وتقاليدهما المختلفة، حيث تردد أن "يونس" أظهر غيرته الشديدة عندما نشرت "كورتني" صورة تظهر مؤخرتها فيها، ليرد بتعليق: "هذا ما تحتاجين كشفه لكي تحصدي مزيدًا من الإعجابات؟"، لكنه مسح تعليقه على الفور.