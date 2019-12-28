بيرين سات تتعرض للانتقاد بسبب مشاهدها الرومانسية.. وصفت بـ"الصادمة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت النجمة التركية بيرين سات لسيل من الانتقادات اللاذعة، بعد ساعات فقط من بدء عرض مسلسلها الجديد "عطايا" المتوفر عبر شبكة نتفليكس العالمية، والذي تعود به بيرين سات بعد غياب أربع سنوات.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمشاهد حميمية من المسلسل تجمع بطلي العمل، وهما بيرين سات والممثل التركي متين أكدولجار، وهو ما أثار الجدل وجعلها تتعرض للهجوم، معتبرين أن هذه عادتها، فغالبًا ما تحمل أدوارها هذا الطابع، إذ إنها ليست المرة الاولى التي تقدّم مشاهد بهذه الجرأة، مستذكرين مشاهدها الجريئة في مسلسل "العشق الممنوع" وفي أفلامها السينمائية.

وهذه المشاهد لم تكن الحادثة الأولى التي تتعرض فيها بيرين إلى الانتقادات اللاذعة هذا الأسبوع، إذ سبق وشغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على إنستغرام من جلسة تصوير لصالح إحدى المجلات، والتي جاءت بعنوان "الاختفاء والبحث" أو "الغميضة"، وظهرت فيها بفستان زفاف أبيض شفاف من الأسفل وهي مستلقية على الأرض، كشفت فيها عن جزءٍ من جسدها، ما عرضها لانتقاد كبير.

لتضطر الفنانة بعدها المجلة للتبرير، من خلال نشر المجلة مقطع فيديو عبر قناتها على يوتيوب، يروي قصة جلسة التصوير التي اعتُبرت غريبة.

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وبالعودة للمسلسل الذي بدأ عرضه أمس عبر منصة "نتفليكس"، فقد حظي باهتمام كبير لحظة انطلاقه، إذ تصدر الترند التركي، وانقسمت الآراء حوله بين من يصفه بأنه مسلسل يستحق المتابعة لما يحمل من قصة مشوقة، وبين من يرى أن قصته لا تستحق أن تُعرض على مدى 8 حلقات، وكان بإمكانهم اختصارها لتكون فيلمًا، وبين من رأي أنه تصدر الترند فقط لوجود المشاهد الحميمية فيه.

وكانت بيرين قد كشفت في وقتٍ سابق عن دورها في مسلسل الجديد "عطايا" قائلة: "دوري هو رسامة، مهووسة بفنها، كرست حياتها المهنية برسم الرمز نفسه، وتريد أن تصل إلى معنى هذا الرمز، وسوف تصل بالتالي إلى معنى الحياة".

وأضافت: "عند رؤية هذا الرمز في صور المعابد، يتحول سعيها الفني إلى مغامرة روحية، وتلتقي بمفهوم اللاوعي الجماعي وعالم الآثار الوسيم. وهكذا تبدأ التشكيك في عالمها المادي واكتشاف موهبتها الحقيقية".

لافتة إلى اعتقادها بأن دورها في المسلسل قد خدم الكثير من النساء، لأن بعض "المصادفات" التي تحصل فيه يمكن ان تشكل لهن تغييرًا في حياتهن.