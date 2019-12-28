لقاء سويدان تُعلِن اعتزالها الغناء والتمثيل









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة لقاء سويدان أنها اتخذت قرارها باعتزال الفن نهائياً لعدم قدرتها على مسايرة التغيّرات التي تحدث من حولها. وكتبت في مدونة عبر حسابها الخاص غير الموثّق على "فيسبوك": قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها وأعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة".

وتابعت مؤكدة أنها لا تعاني من الاكتئاب ولا اليأس: "هذا القرار ليس انفعالياً، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه". موضحة أن "المهنة أصبحت عبئاً نفسياً وعصبياً على الفنان الذي يحترم فنه وذاته". وختمت: "قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله".

يشار إلى أن آخر أعمالها كان الجزء الثاني من مسلسل "عائلة الحاج نعمان" الذي عُرِضَ على قناة MBC مصر، من إنتاج صادق الصباح.

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يُذكر أنها وضعت منشور الاعتزال متاحاً للأصدقاء فقط. فيما يلي صورة عنه: