شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..بمناسبة الكريسماس..تعرف على هدية نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث دائما النجم العالمي نيك جوناس عن طرق جديدة و متنوعة ليعلن من خلالها حبه الشديد لزوجته نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا ، وهو ما يلفت الأنظار دائما ويجعل علاقة الزوجين محط اهتمام و تركيز وسائل الإعلام المختلفة . وانتهز نيك جوناس البالغ من العمر ( 27 عاما ) فرصة احتفالات الكريسماس وقرر أن يقدم هدية غير متوقعة لبريانكا ( 37 عاما ) ، و هي عبارة عن ( snowmobile ) عربة للجليد، ولكي يقدم الهدية بشكل مبتكر فارتدي نيك جوناس ملابس " بابا نويل " وهو يقود العربة .

نشرت بريانكا شوبرا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدد من مقاطع الفيديو التي رصدت لحظة سعادتها بهدية الكريسماس .

في حين نشرنيك جوناس علي صفحته بـ " إنستجرام " صورة لـ " بريانكا و هي تجلس علي الـ ( snowmobile ) و علق جوناس علي الصورة وكتب : " لا شيء أفضل من رؤية ابتسامتها " .

و كان نيك جوناس و بريانكا شوبرا قد تزوجا في عام 2018 و ذلك بعد أربعة أشهرمن الخطبة ، وكان زواجهما محط تركيز وسائل الأعلام الفنية من شتي انحاء العالم .

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يذكر أن المهرجان الدولى للفيلم بمراكش كرم مؤخرا الممثلة الهندية بريانكا شوبرا خلال دورته الـ 18، وحلت بريانكا شوبرا للمرة الثانية في مهرجان مراكش، حيث سبق لها المشاركة في عام 2012 بمناسبة تكريم السينما الهندية، وعبرت شوبرا عقب تكريمها عن سعادتها بهذا التكريم وعودتها للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان مراكش، وقالت "هذه ليست المرة الأولى التي أزور فيها مراكش، وفي كل مرة أعود إليها، تنتابني مشاعر جياشة".











