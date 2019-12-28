شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: قررت أبعد عن الفن يمكن اتبسط.. وحزينة إنى مش هشوف زملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الفنانة لقاء سويدان، لـ"الخليج 365"، إنها أعلنت اعتزالها الفن بلا رجعة، خاصة أنها شعرت بعدم الطمأنينة داخل الوسط الفنى، خاصة أن هناك ممثلين موهبين ولم ينالوا حقوقهم وفرصتهم، مشيرة إلى أن حياة الوسط أصبحت "ملخبطة"، لافتة إلى أنها تشعر بسعادة بالغة عندما اتخذت قرار الاعتزال، وأنها كانت تنوى الإعلان علن الاعتزال منذ فترة لكنها أرجأت ذلك لحين تحسن الوضع.

وأوضحت لقاء أنها لم تعتزل نظرا لتراجع الطلب عليها فى الأونة الأخيرة، موضحة أنها تلقت عروضا فنية وأخرها الجزء الثالث من البيت الكبير، ولكنها قدمت اعتذارها لعدم شعورها بالارتياح.

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وأشارت سويدان، أكتر حاجة مضيقانى فى قرارا الاعتزال ، أنى مش هشوف زمايلى الممثلين، "لانى بحبهم جدا" ، وأرجوا من الله عز وجل أن يجعلنى اكتفى بقرارى وأن يعننى على فراق تلك المهنة التى افنيت فيها حياتى.

مستطردة : مبقتش حابة الطريقة اللي ماشية بيها الشغلانة اليومين دول، ومنها الانتظار، حاجات كتير مش عاجباني ومتعودتش عليها، أنا اشتغلت مع أكبر ممثلين ومخرجين في مصر، وكانت الدنيا ماشية بشكل مختلف وكنت مرتاحة، لكن حالياً مبقتش مبسوطة، فقررت أبعد يمكن أنبسط".

يشار إلى أن الفنانة لقاء سويدان، أعلنت اعتزالها عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" ، قائلة : قررت الاعتزال والغناء واخدت القرار وأنا في كامل قواى العقلية وصحتي النفسية و الحمدلله بحبكم.