شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن عودة عزيزة جلال للغناء: "مشاعرها طيبة وسحرتنى بحلاوة طبعها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة أصالة بعودة الفنانة عزيزة جلال إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، مؤكدة أنها أدائها كان طيبا خاصة وأنها المرة الأولى التى تغنى فيها بعد غياب سنين فضلا عن طيبتها وحلاوة طبعها.

وقالت الفنانة أصالة عبر حسابها على "تويتر": "عودة السيدة عزيزه جلال فيها الكثير من المشاعر الطيّبه آخرها أدائها كيف كان ، فهذه هي المرّة الأولى الّتي تغنّي فيها، بعد انقطاع سنين ، وهذا ليس أمراً سهل ، لقدّ عرفتها عنّ قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها ، وأنا منّ أوائل المُشجّعين لعودتها ، والقادم بلا شكّ أجمل".

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وفى أول ظهور لها عقب توقفها لمدة تجاوزت 34 عامًا، شاركت المطربة المغربية عزيزة جلال أول حفل لها، اليوم، فى مهرجان طنطورة السعودى، على مسرح مرايا، وسبق أن حققت العديد من النجاحات وكانت أول أغنية قدمتها هى أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوى، ثم تبناها فنيًا الملحن محمد الموجى والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدماها بشكل جيد للجمهور فى مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، قدمت أغنية "من حقك تعاتبني".

عزيزة جلال هى مغنية مغربية شهيرة، اختفت من الساحة لفترة طويلة، ثم عادت فى لقاء تليفزيونى لتكشف عن قصتها مع الغناء، بعد مرور ما يزيد على 30 عامًا من الغياب، وكشفت خلال اللقاء عن المرض الذى أصاب عينيها، واعتزلت عزيزة جلال الفن عام 1985، بعد زواجها من رجل أعمال خليجى، وتفرغها للحياة العائلية.

يذكر أن عزيزة جلال حققت نجاحها الأول فى الإمارات ما قدمها بقوة لتغنى فى مصر من خلال شركة " صوت الحب" وكانت أول أغنية قدمتها هى أغنية" نتقابل سوا" مع سيد مكاوى، وحققت الأغنية ضجة كبيرة فى مصر، ثم تبناها فنيا الملحن محمد الموجى والشاعر عبد الوهاب محمد تبنياها فنيا وقدموها بشكل جيد للجمهور فى مصر، وقدمت معهما أغنية "الحب لعبة"، ونجحت الأغنية وبعدها قدمت أغنية "من حقك تعاتبني".