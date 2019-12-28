شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان فى مزاد لشراء قبعة لمايكل جاكسون وخواتم إلفيس بريسلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة عيد الميلاد، كشفت كيم كاردشيان على إنستجرام، أنها وزوجها كانى ويست، تمكنا من شراء سترة تخص مطرب البوب الشهير مايكل جاكسون، والتى أهدتها لابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 سنوات، حيث تم شراء السترة فى مزاد بمبلغ 65.625 دولارًا فى شهر أكتوبر، لكن ذلك لم يكن الجزء الوحيد من تذكارات مايكل جاكسون التى حصلت عليها عائلة كاردشيان.

فقد تمكنت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، أيضًا، من شراء قبعة مايكل جاكسون التى تحمل توقيعه، وسبق أن ارتداها فى الفيديو الموسيقيSmooth Criminal ، ليس هذا فقط، بل اشترت نجمة تليفزيون الواقع المهووسة بالمزادات، أيضًا، خواتم ذهبية كان يرتديها أسطورة الموسيقى إلفيس بريسلى، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كيم كاردشيان تشترى قبعة مايكل جاكسون

لم تكتف نجمة تليفزيون الواقع، البالغة من العمر 39 عامًا، بتلك القطع التذكارية التى حصلت عليها وأهدت إحداها لابنتها نورث، المعروف عنها عشقها للنجم الراحل مايكل جاكسون، لكنها اشترت أيضًا، فيدورا البيضاء الأصلية، التى كان يرتديها جاكسون فى الفيديو الموسيقى الشهير لأغنيته الناجحة Smooth Criminal.

كيم كاردشيان، نشرت صور للقطع التذكارية التى اشترتها للنجوم الراحلين من المزادات، وقالت فى تعليقها عليها: "حصلت نورث أيضًا على قبعة Smooth Criminal Hat من مايكل.. ولا يزال عليها ماكياج له"، حيث يظهر فى الصور بقع مكياج مطبوعة على طرف القبعة البيضاء التى يبدو أنها تعود لمايكل جاكسون، فيما يتضح أيضًا على أحدث أطراف القبعة توقيع محفور باللون الذهبى باسم مايكل جاكسون.



كيم كاردشيان تحصل على قبعة بتوقيع اسم مايكل جاكسون



كيم كاردشيان تشترى خواتم إلفيس بريسلى

إضافة إلى هدايا نورث، تمكنت كيم كاردشيان، من شراء خاتمين ذهبيين مرصعين بالحجارة كان يرتديهما إلفيس بريسلى، لكن هذه المرة أهدت الخاتمين لأخيها روب، وقالت "أخى هو أكبر مشجعى إلفيس بريسلى، لذا حصلت له على حلقات إلفيس.. لعيد الميلاد"، والخاتم الأول، اشترته كيم بمبلغ 7 آلاف دولار، فيما اشترت الخاتم الثانى الذى كان يرتديه إلفيس بمبلغ 8 آلاف دولار، وتم تزيينه بصف من الألماس.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن السترة التى أهدتها كيم كاردشيان لابنتها نورث، كان قد ارتداها النجم الراحل مايكل جاكسون فى عيد الميلاد الـ65 للنجمة إليزابيث تايلور فى عام 1997، وقالت كيم "لقد فزنا بذلك فى مزاد لشركة Northie بمناسبة عيد الميلاد، وقد احتفظنا به حتى تتمكن من ارتدائه"، مضيفة "لقد أعطيت أنا وكانى، نورث هذه السترة، وكانت هذه هى سترة مايكل جاكسون التى ارتداها مع إليزابيث تايلور.. نورث من كبار مشجعى مايكل جاكسون حقًا وعرفنا أنها ستحب هذا".

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كيم كاردشيان تشترى سترة مايكل جاكسون



سترة مايكل جاكسون التى اشترتها كيم كاردشيان من مزاد

وأضافت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية "لقد تم رفع الأكمام إلى نصفين، لذا عندما تكبر، يمكننا فك غلافها ويمكن أن ينمو معها ويمكنها الحصول عليها طوال حياتها.. نورث كانت "ممتنة" لحضورها المبكر فى عيد الميلاد.. إنها ممتنة ومتحمسة للغاية".

وأشار التقرير إلى أن سترة مايكل من كارديجان كورت كوبين الأخضر، بيعت بالمزاد فى نفس الوقت بسعر قياسى بلغ 334.000 دولار، فيما أفادت CNN فى 26 أكتوبر الماضى، أن سترة جاكسون باللون الأبيض والأسود، قد بيعت بمبلغ 65.625 دولارًا - على الرغم من عدم ذكر اسم الفائز حينها.



مايكل جاكسون يرتدى سترته السوداء



عائلة كيم كاردشيان



كيم كاردشيان وأسرتها وأخيها روب