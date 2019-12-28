شكرا لقرائتكم خبر عن Chance يحتفل بعيد زواجه الأول مع كريستين كورلى بعد إلغاء جولته الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من إعلان Chance The Rapper خبر إلغاء جولته الغنائية للمرة الثانية للحفاظ على استقرار أسرته والتواجد معهم لأطول وقت ممكن، احتفل Chance اليوم بعيد زواجه الأول مع كريستين كورلى ونشر صورة لزوجته وهى تحمل ابنتها ووجه لها رسالة عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".

Chance The Rapper علق على صورته مع زوجته قائلا، "عيد سعيد للمرأة التى قدمت لى كل شىء، أنا أحبك إلى الأبد، شكرا لك شكرا لك شكرا لك".

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وكان نجم الهيب هوب الشهير تقدم لطلب الزواج من كريستين كورليشانس بعد ارتباطهما بقصة حب قوية استمرت لمدة طويلة و جاء ذلك في 4 يوليو في الولايات المتحدة في عام 2018 ، بينما عقد الزوجان مراسم الزواج في شهر ديسمبر الماضي ، و ذلك قبل إثامة حفل ضخم في منتجع بيليكان هيل في نيوبورت بيتش ، بكاليفورنيا ، في شهر مارس ، و حضر حفل الزواج الذي أقيم في شهر مارس ما يقرب من 150 من الأصدقاء المقربين وافراد العائلة ، بما في ذلك نجم الراب كاني ويست وزوجته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان ويست ، بالإضافة إلى الممثل الكوميدي ديفيد تشابيل.

يذكر أن النجم العالمي Chance the Rapper أعلن مؤخرا للمرة الثانية عن إلغائه لجولته الغنائية الضخمة التي كان من المقرر القيام بها تحت عنوان " Big Tour " ، و كانت حجته هى الاهتمام بأسرته ، ولم تكن هذه المرة الأولي التي يلغي فيها chance هذه الجولة بل هي المرة الثانية بنفس الحجة ففي شهر سبتمبر الماضي كشف النجم الشهير أنه قرر تأجيل جولته الغنائية التي كان من المقرر أن تبدأ في سان فرانسيسكو في 14 سبتمبر، وأعلن في ذلك الحين النجم البالغ من العمر 26 عام انه سيبدأ جولته الغنائية في شهر يناير المقبل وذلك لكي يتواجد بجانب زوجته فى الأشهر الأولى لتربية طفليه كنسلي و مارلى .