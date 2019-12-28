إيرادات الجمعة.. "Jumanji: The Next Level" في الصدارة و"Black Christmas" العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الجمعة 27 ديسمبر، إيراد قُدر بـ857 ألفا و867 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 163 ألفًا و340 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Spies in disguise" بعد تحقيقه 120 ألفًا و904 جنيهات، وحصل على المركز الرابع فيلم "knives out" وحقق 83 ألفًا و843 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Star Wars" بعد تحقيقه 68 ألفًا و963 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "last christmas" وحقق 43 ألفًا و154 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 32 ألفًا و167 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم "The courier" بطولة Olga Kurylenko، محققًا 31 ألفًا و387 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Le Mans '66" وحقق 17 ألفًا و108 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم"black Christmas" وحقق 14 ألفًا و595 جنيها.