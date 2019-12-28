كيف علقت بشرى على قرار اعتزال لقاء سويدان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعادت الفنانة لقاء سويدان نشر بيان اعتزالها التمثيل والغناء، بشكل نهائي لا رجعة فيه، حسب قولها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت لقاء معلقة "قررت اعتزال التمثيل والغناء واخدت القرار وأنا في كامل قواي العقلية وصحتي النفسية والحمد لله بحبكم جميعاً"، لترد عليها الفنانة بشرى "ليه بس كده؟؟؟ أنا شاعرة بنفس شعورك بس الاستسلام لفترة عصيبة في تاريخ الفن والأوطان غلط.. بلاش قرارات قاطعة لأن الظروف متغيرة ودوام الحال محال".

وتابعت بشرى "مش ضروري إعلان الاعتزال ممكن الامتناع لفترة لحين تحسن الأوضاع، انتي فنانة موهوبة منذ طفولتك وياما مرينا بحاجات.. المناخ فعلا غير منصف وغير مبرر ومزعج لأصحاب المواهب الحقيقية لكن لا أوافق على الاعتزال يكفي الامتناع عن المسايرة إلى حين".

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كانت لقاء كتبت أمس الجمعة عبر حسابها على "فيسبوك": "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما أفضلش متأرحجة ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".

وأضافت: "لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وهو قرار لا رجعة فيه بإذن الله، ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي، أنا سعيت بقدرتي على اتخاذ القرار ده".

يُذكر أن أخر أعمال سويدان هو مسلسل البيت الكبير2، مع الفنانة لوسي والفنان أحمد بدير.