نجلاء بدر وياسر جلال في كواليس "الفتوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، في كواليس مسلسل "الفتوة"بطولة ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2020.

ونشرت نجلاء، صورة تجمعها مع ياسر جلال في الكواليس عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ما شاء الله تبارك الرحمن.. مسلسل الفتوة مع الفنان الجميل الطيب ياسر جلال.. بالتوفيق يا رب".

مسلسل "الفتوة" تقع أحداثه في حي الجمالية، ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي.