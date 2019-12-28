أحمد صلاح حسني يهنئ أحمد خالد صالح بـ"خطوبته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على تهنئة الفنان أحمد خالد صالح بـ"خطوبته" على الفنانة هنادي مهنا .

وكتب حسني، عبر حسابه على "تويتر": "ألف مبروك لأخويا أحمد خالد صالح وأختي هنادي مهنا على الخطوبة.. يا رب تكونوا وش السعد على بعض، وربنا يتمم بخير.. مبروك".

يُذكر أن حفل الخطوبة، أقيم أمس الجمعة، واقتصر على حضور عائلي وعدد من المقربين والأصدقاء بمنطقة التجمع الخامس.