بعد تعاونهما في "الممر".. أحمد عز يقابل هند صبري رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت شركة سينرجي مع الفنانة هند صبري والفنان أحمد عز؛ ليتقاسما بطولة مسلسل جديد من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

المسلسل الذي لم يُحدد اسمه بعد، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، وينتمي لأعمال الإثارة والتشويق.

جدير بالذكر أن آخر لقاء بين هند وعز كان في فيلم "الممر" الذي عُرض في 2019، وحقق إيرادات مرتفعة، جعلته بين أفلام العام الأكثر تحقيقًا للإيرادات، أما آخر أعمال عز للتليفزيون، فكان مسلسل "أبوعمر المصري"، بينما كان مسلسل "حلاوة الدنيا" آخر أعمال هند صبري للتليفزيون.