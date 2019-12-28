محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء، 25 ديسمبر، فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.
وحقق الفيلم، أمس الجمعة، يومه الثالث بدور العرض إيرادًا قُدر بـ2 مليون و503 آلاف و827 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 6 ملايين و305 آلاف و984 جنيهًا.
"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أيام.. إيراد "الفلوس" لتامر حسني يتجاوز 6 ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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