تراند اليوم : فيديو| مطرب مصري يكشف عن سر عمره 19 عامًا: "ندمت عليه أشد الندم "

كشف المطرب هشام عباس عن أنه كان مرشحًا للقيام بدور الممثل أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عرض في أواخر التسعينات.

وقال "هشام" في مقابلة تليفزيونية، إنه رفض القيام بدور أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية، الذي كان يجسد فيه دو شاب يحلم بأن يحترف الغناء.

وأشار إلى أن دور السقا عُرض عليه وقرأ السيناريو بالكامل، ولكنه رفض كونه يريد تجسيد شخصية أخرى، معبرًا عن ندمه على ضياع الفرصة منه: "اتبترت على النعمة، وقلت مش عاوز في أول فيلم ليا أطلع أغني في كباريه، بس بعد نجاح الفيلم ندمت ندم الإبل".

يذكر أن "هشام" الذي كان يعمل في البداية مهندس صوتيات كانت بداية انطلاقته مع الألفية الثانية، وقد حقق نجاحًا لافتًا بالعديد من أغنياته.

وقام بغناء الأغنية أحمد السقا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "ولا بنخاف"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا وقت عرض الفيلم الذي كان أحد بداياته ما عرف بالسينما الشبابية في مصر.



