تراند اليوم : مرض "غامض" يجبر "أصالة" على الغناء "حافية القدمين"



فاجأت المطربة السورية "أصالة"، الجمهور في حفلها الأخير بالكويت، بغنائها "حافية القدمين"، وهو ما فجر جدلاً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدرت "أصالة"، "ترند تويتر" في الكويت، بعدما أكملت حفلها في أرض المعارض حافية القدمين.

وكشفت "أصالة" السبب وراء تصرفها المفاجئ أثناء الغناء على خشبة المسرح، قائلة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت ، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط ، يزول إنّ خلعت مابقدمي ، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح ، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني ، ومافعلته سأكرّره بجميع حفلاتي ، وكلّ سنه وأنتوا على راحتكم ومتلّ مابدّكم عيشوا".

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يذكر أن "أصالة" اختتمت أصالة حفلات العام 2019 بمنطقة أرض المعارض في الكويت من خلال تقديم باقة متنوعة من الأغاني، من بينها العديد من الأغنيات باللهج الخليجية.

شمس النهار تركض وتتمخطر حافيه 😂 pic.twitter.com/N9uvoedxbg — الفهَدْ⚜️ (@al_faahad2) December 27, 2019

— الفهَدْ⚜️ (@al_faahad2)