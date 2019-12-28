تراند اليوم : غير محجبة وترتدي "بنطلون مقطع".. ظهور صادم لابنة أشهر مقدمة برامج دينية في مصر

دخلت الإعلامية المصرية دعاء فاروق في صدام عنيف مع متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهته لصورتها مع ابنها وابنتها.

وجاء ذلك بعدما استنكرت إحدى المتابعات على مقدمة البرامج الدينية ان تظهر ابنتها بصورة غير لائقة، فميا يتناقض مع كلامها، قائلة لها: "يعني أنتي داعية وبنتك لابسه بنطلون مقطع وبشعرها! أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".



وأغضب التعليق "دعاء" التي ردت عليها قائلة: "ممكن بعد إذن حضرتك ملكيش دعوة ببنتي خالص تلبس مقطع تلبس مهربد ده ميخصش مخلوق، وفضلا وليس أمرا اللي هيتكلم في اللي ميخصوش هعمله بلوك".

غير أن ذلك لم يوقف ردود الفعل والتعليقات التي اعتبرتها "دعاء" مسيئة لها ولابنتها وبنتها، لتكتب قائلة في تعليقها على الصورة: "تعديل .. من فضلكم بمنتهي الادب والأخلاق اللي في الدنيا .. ممنوع منعا باتا التعليق علي لبس اي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي ... اذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل انما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول ...".

وأضافت: "انا حرة احط صور ولادى علي صفحتي للذكري ولتسجيل اللحظة انما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم او لبسهم وبعد اذن حضراتكم اللي كاتبه او كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لان اي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية انكم تعملوا انفولو للاكاونت بتاعي..".

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وتابعت في سياق ردها على الانتقادات: "محدش بيستحمل علي عياله الهفوه .. وانا مش بستحمل ... ربوا عيالكم انتو بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوه بعيال حد تاني حتي لو عيال اختك ... شكررررررا".

وختمت قائلة: "ومرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ علي مشاعر الغير ...".

و"دعاء فاروق" اشتهرت كمقدمة للبرامج الدينية، وكان ظهورها قبل سنوات عبر قناة "اقرأ"، قبل أن تنتقل إلى قناة "الحياة" في عام 2008، والتي تعمل بها حتى الآن حيث تصاعدت جماهيريتها من خلال ما قدمت بها من برامج.