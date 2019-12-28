تراند اليوم : أشهر ممثل متحرش: ممثلة شهيرة ضربتني أثناء محاولتي اغتصابها

كشف الممثل حمدي الوزير، الذي بات ينظر إليه على أنه رمز للتحرش الجنسي، بعد أن اشتهر بأداء أدواره التمثيلية التي يجسد فيها دور "المغتصب" عن كواليس تصوير تلك المشاهد التي أكسبتها شهرة واسعة.

وقال الوزير في مقابلة تليفزيونية، إنه في فيلم "قبضة الهلالي"، إن تحويل مواقع التواصل الاجتماعي له إلى ممثل أدوار الاغتصاب قد يكون سببها هو قيامه بالدور أكثر من مرة، لكنه يقدم الدور باحترافية ويحرص على مشاعر الممثلات المشاركات في المشهد، وهو أمر لا يجيده كل الممثلين.



وأضاف بعض الممثلات لا يجيدن أداء مشاهد الاغتصاب حتى لو كان المشهد يتم تمثيله بشكل يخلو من العنف، مشيرًا إلى أن إحدى الفنانات فقدت أعصابها أثناء تصوير المشهد وصفعته بقوة، لتتورم عينه، رافضًا الكشف عن اسمها.

ومن أشهر مشاهد اغتصاب حمدي الوزير، ذلك الذي جمعه بالممثلة المصرية، ليلى علوي، في فيلم "المغتصبون"، والذي أثار حفيظة المشاهدين بشدة، بسبب جرأته.

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وكشف الوزير في مقابلة سابقة، أنه طلب قبل تصوير مشهد اغتصابه لليلى علوي ضمن أحداث الفيلم، أن يكون استديو التصوير خاليا من كل العمال.

وقال: "لم أمس أية ممثلة أثناء التصوير، وأنا مدرب جيدًا تمامًا على ألا أجرح مشاعرها، عكس ممثلين آخرين، يصورون هذه المشاهد بعنف دون قصد منهم، وبسبب قلة خبرتهم".



