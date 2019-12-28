شاهد: أسيل عمران توجه رسالة مليئة بالمشاعر لهذا الشاب… أكبر قلب وهو يرد أحبك

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جمعتها وخبير مظهر المشاهير كريستيان كاشا.

ومن خلال التعليق عليها وجهت إليه رسالة كتبت فيها: “في وقت الحاجة أول من ألاقيه. تفهمني من غير ما أتكلم وانت الصديق اللي بكل عمل أحسه فخور فيني من قلبه. كل عام وانت أكبر قلب وبخير وسعادة ونجاح دائماً”.

ورد عليها الأخير: “آه، صديقتي الجميلة أحبك”. وحققت الصورة أكثر من 54 ألف إعجاب وأطلقت موجة واسعة من التعليقات التي تمنى ناشروها دوام الصداقة بين النجمة والستايلست.

وفي المقابل تساءل آخرون عما إذا كانت العلاقة بينهما تقتصر على الصداقة وكتبوا: “ما أعرف ليش قلبي يقول تحبون بعض إن شاء الله نسمع اخبار حلوه بالمستقبل” و”عندي احساس حيتزوجك في الحلقة الأخيرة” و”هاد خطيبك أسولة أو مجرد صديق؟”.

ويشار إلى أن كاشا أعاد نشر الصورة التي التقطها بنفسه على طريقة السيلفي عبر خاصية “ستوري” على حسابه الخاص.