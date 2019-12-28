تعرف على رسالة أوس أوس لجمهوره في عيد ميلاده

وجه الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" رسالة لجمهوره ومحبيه الذي حرص على تهنئته في عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "أوس أوس" عبر حسابه قائلًا: "شكرًا لكل الناس الحلوة اللى

بعتولي واللى كلموني وكل سنة وأنتم طيبين وعسل وربنا يفرحكم زى مافرحتوني وبإذن الله السنة الجديدة تبقى فتحة خير على كل الناس ياااارب".يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أسامة مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، وتدور قصة العمل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.