شاهد.. نجلاء بدر وياسر جلال في كواليس تصوير الفتوة



تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مسلسلها الجديد "الفتوة" للنجم ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وشاركت نجلاء متابعيها صورة من كواليس المسلسل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت الفنانة نجلاء بدر على المنشور قائلة

: " ماشاء ألله تبارك الرحمن.. مسلسل الفتوة مع الفنان الجميل الطيب ياسر جلال.. بالتوفيق يارب.. امين".يشار إلى أن تدور أحداث المسلسل في حقبة ما قبل الـ ١٠٠ عام بحى الجمالية، ويشارك في البطولة مى عمر، ودياب، رياض الخولي، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب.يذكر أن مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، نجلاء بدر، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.



