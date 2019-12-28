شاهد.. أحمد صلاح حسني يهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على الخطوبة

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، العروسان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على خطبتهم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب أحمد في تدوينه عبر حسابه قائلًا : "الف مبروك لاخويا احمد خالد صالح وأختي هنادي مهنا علي الخطويه يارب تكونوا وش السعد علي بعض و ربنا يتمم بخير.. مبروك".
ويشار إلى ان احتفلت الفنانة هنادي مهنى بخطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء في الوسط الفني.
يذكر أن اخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن (حربي) الذي يشتري منزلا بالقسط من (خليل) وحين يأتي موعد
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