شاهد.. أحمد صلاح حسني يهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على الخطوبة

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، العروسان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على خطبتهم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب أحمد في تدوينه عبر حسابه قائلًا : "الف مبروك لاخويا احمد خالد صالح وأختي هنادي مهنا علي الخطويه يارب تكونوا وش السعد علي بعض و ربنا يتمم بخير.. مبروك".

ويشار إلى ان احتفلت الفنانة هنادي مهنى بخطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء في الوسط الفني.

يذكر أن اخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن (حربي) الذي يشتري منزلا بالقسط من (خليل) وحين يأتي موعد

سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن (خليل) يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه (حربي) حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها خليل تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يُقام عليها لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين محمد ابن حربي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة خليل، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.