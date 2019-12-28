لقاء سويدان عن قرار إعتزالها: اخدت القرار وأنا في كامل قواي العقلية

فاجأت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بقرار إعتزالها الوسط الفني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت "لقاء" عبر صفحتها قائلة : "وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين

مبادئي وما أومن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته".وتابعت: " قررت اعتزال التمثيل و الغناء واخدت القرار وأنا في كامل قواى العقلية وصحتي النفسية و الحمدلله بحبكم.. جميعاً".ويذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل "البيت الكبير" ، تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لاتزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.