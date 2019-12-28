فاجأت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بقرار إعتزالها الوسط الفني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتبت "لقاء" عبر صفحتها قائلة : "وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين
وتابعت: " قررت اعتزال التمثيل و الغناء واخدت القرار وأنا في كامل قواى العقلية وصحتي النفسية و الحمدلله بحبكم.. جميعاً".
ويذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل "البيت الكبير" ، تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي يرصد قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لاتزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان عن قرار إعتزالها: اخدت القرار وأنا في كامل قواي العقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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