شاهد.. كواليس برنامج أشرف عبدالباقي الجديد مطبخ مصر

كشف الفنان أشرف عبدالباقى، عن تقديمه برنامجًا جديدًا بعنوان "مطبخ مصر"، ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقاته في شهر يناير المقبل.

وكتب "عبدالباقي" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام": "امممم 20 يناير على قناة

اليوتيوب.. مطبخ مصر".يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبدالباقي مسرحية "جريما في المعادي"، تتناول فكرة وقوع جريمة قتل في حي المعادي، يتم التحقيق فيها، مما يفجر العديد من المواقف الكوميدية، وهي من تأليف henry lewisjonathansayer and henry shields، ومصمم الإضاءة مصطفي عز الدين، ومصمم الديكور محمود سامي، ومصممة الملابس هالة الزهوي، والمؤلف الموسيقي شادي عويضة، وإخراج الفنان أشرف عبدالباقي.