ناصر يلتقي الفنانة الشابة ياسمين الجندي ضمن نجوم خبر أبيض

التقى الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ الفنانة الشابة ياسمين الجندي استعدادا لعرضه في رمضان المقبل.

وبثت وكالة ANG مجموعة من الصور وذكرت أن ياسمين الجندي تعد من أبرز الوجوه الجديدة في الدراما والسينما المصرية في الفترة الأخيرة ويعلو رصيد أسهمها بين كل محطة فنية وأخرى حيث شاركت نخبة من المخرجين والنجوم خلال الخمس سنوات الماضية منذ

تفرغها الكامل للكاميرا وتظهر ياسمين خلال شهر رمضان المقبل مع الزعيم عادل خلال مسلسله الدرامي الجديد فلانتينو مع المخرج المبدع رامي إمام، يذكر أن الفنانة الشابة شاركت منذ بداياتها في السنوات الخمس الماضية في مجموعة من الأعمال بينها مسلسل أسرار للمخرج وائل فهمي عبدالحميد، ومسلسل أوراق التوت المخرج هاني إسماعيل مسلسل أنا وبابا وماما المخرج مايكل بيوح، ومسلسل الستات غلابة أوي، مسلسل أبو جبل المخرج أحمد صالح مسلسل فلانتينو المخرج رامي إمام مسلسل الطفرة المخرج طه سعيد فيلم شكة دبوس المخرج أحمد صالح، وفيلم ضربة قاضية المخرج علي العتر فيلم عايش ميت المخرج صالح عبدالقادر وكانت قد شاركت كبطلة لمجموعة من الإعلانات بينها إعلان سر ملك وإيمان المخرج علي إعلان زيت جوبا المخرج محمد سعيد.

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