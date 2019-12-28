الليلة.. عرض ظل حكايات على خشبة مسرح الغد

يبدأ في التاسعة مساءً، عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد بالبالون، وذلك يوميا ماعدا الاثنين، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠،٣٥ جنيهًا.

يشار إلى أن "ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه

الدائم من أفعاله التي لا يرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى. فنحن أمام رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.يذكر أن العرض بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.