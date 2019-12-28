انتصار تستعد لعرض أولى أعمالها السعودية بمسرحية عويس ذا فويس

تستعد الفنانة انتصار لعرض المسرحية السعودية "عويس ذا فويس"، المقرر عرضها على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان، وذلك مساء يوم السبت الموافق 4 يناير وحتي 10 يناير 2020 ثم تبدأ جولة في عدد من المدن السعودية.
يشار إلى أن "عويس ذا فويس" تأليف وإخراج خالد الحريبى، وتعد هذه هي المشاركة الأولى للفنانة انتصار في السعودية مع فريق عمل مشترك سعودي مصري والمسرحية.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة انتصار مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي
المسرحية محاولة لإعادة رائعة "ريا وسكينة" للفنانتين الكبيرتين شادية وسهير البابلى والعملاق عبدالمنعم مدبولي، وتجسد فيها انتصار شخصية "ريا" بينما تجسد بدرية دور "سكينة"، مع اختلاف كبير فى التناول، وسيتم تناولها بطريقة مختلفة عن قصة مسرحية "ريا وسكينة" لشادية وسهير البابلى.
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