تفاصيل وموعد العرض الخاص لفيلم يوم وليلة

يقام العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" مساء يوم الأحد بعد المقبل الموافق 5 يناير، وذلك بأحد مولات السادس من أكتوبر، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض بدءا من يوم 6 يناير.

تدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي

يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.