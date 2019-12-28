حمدي الميرغني: "لم أشعر بشيء تجاه طفلتي عند ولادتها"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​حمدي الميرغني​ انه حضر ولادة طفلته الأولى تمارا، مشيرا الى انه لم يشعر بأي شيء حينها، مضيفا انه كان منشغلا بحالة زوجته الصحية، لكنه شعر بإحساس الأبوة عندما سجّل ابنته في مكتب الصحة.

وتابع حمدي: "أنا مبنمش أنا مخلف أول طفلة سينسور.. أقول بس أنا هنام تتفتح في العياط.. أقعد عادي صاحي ألاقيها هادية.. قالوا لي أول أسبوع بس.. وبعدين اكتشفت إن ده على طول".

الجدير ذكره ان حديث حمدي الميرغني عن طفلته تمارا جاء خلال برنامج "معكم" مع الاعلامية منى الشاذلي.

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