ميرنا وليد - بيروت - صدمت المغنية والممثلة المصرية ​لقاء سويدان​ الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها، مشيرة الى ان مهنة الفن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة.

وكتبت لقاء على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة".

وتابعت: "المهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته، لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله".

وأضافت: "لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس وهذا القرار ليس انفعاليا، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان تعتزل الفن نهائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.