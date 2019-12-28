أصالة تغني حافية القدمين وتعلّق-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احيت الفنانة السورية ​أصالة​ حفلة في الكويت، الا ان اللافت هو ظهورها على المسرح حافية القدمين، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين الجمهور.

بدورها بررت اصالة سبب قيامها بذلك، مشيرة الى ان دوار بسيط اصابها فخلعت حذائها كي يزول، قائلة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط، يزول إنّ خلعت ما بقدمي، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني، وما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنة وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا".

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