بسمة بوسيل تفارق كلبتها: "إرقدي بسلام"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - اعلنت زوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ والمصممة المغربية ​بسمة بوسيل​ وفاة كلبتها بيلا، اذ انها نشرت صورة لها وهي تحملها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت بسمة على الصورة قائلة: "ارقدي بسلام بيلا، سأشتاق لك".

الجدير ذكره انه عرض مؤخرا فيلم تامر حسني الجديد "الفلوس"، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأصداء الايجابية التي تلقاها قائلا: "من كل قلبي فرحان جداً فوق الوصف بردود افعال كل اللي شافوا فيلم الفلوس والإشادات بنوع الفيلم و صورته وإخراجه و دوري المختلف عن ما قدمت من قبل و اختلاف كل الممثلين".

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