اليسا تستذكر داني بسترس بمناسبة رحيلها

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ الراقصة اللبنانية الراحلة ​داني بسترس​ وذلك بمناسبة ذكرى وفاتها.

وكتبت اليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "متل اليوم ذكرى رحيل داني بسترس بعد كتير أحزان ومآسي. بذكرها دايما خاصة من بعد ما جسّدت قصتها بكليب عكس اللي شايفينها، وبصلّي لروحها تكون لاقت السلام اللي كانت عم تفتّش عليه".

الجدير ذكره ان داني توفيت في ليلة عيد الميلاد عام 1998، حيث انها انتحرت داخل شقّتها في منطقة "أدما" وحينها كانت تسهر مع حبيبها السعودي وحصلت مشادّة كلامية بينهما، ما دفعها إلى دخول غرفتها حيث كتبت وصيّتها التي اكدت فيها ان سبب إنتحارها هو حبيبها وأطلقت بعدها النار على رأسها.

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