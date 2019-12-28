وفاء صادق تستذكر والدها الراحل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​وفاء صادق​ صورة لوالدها الراحل استذكرته من خلالها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت وفاء صادق على الصورة قائلة: "حبيبي ومفيش بعدك حبيب كل سنة وانت في الجنة ونعيمها".

الجدير ذكره ان وفاء صادق انتهت مؤخرا من تصوير دورها في مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، هدى المفتى، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة وأحمد فريد.

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