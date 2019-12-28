جوهرة تخطف الأنظار بفستان أبيض-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الراقصة المصرية ​جوهرة​ صورة جديدة لها تألقت من خلالها بفستان أبيض قصير جعلها تبدو أنيقة ومتميزة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمدت جوهرة تسريحة شعر بسيطة اذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونالت صورتها اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اشادوا بإطلالتها وجمالها.

الجدير ذكره ان جوهرة أثارت الجدل مؤخرا بعد إنتشار فيديوهات إباحية لها مع أحد أصدقائها، وتصدّر إسمها مؤشر البحث غوغل في مصر وفي بعض البلاد العربية، بآلاف من عمليات البحث.

وقد إدعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبداً.

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