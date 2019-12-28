ليلى علوي برفقة اختها..شاهدوا الشبه الكبير بينهما-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ صورة لها برفقة شقيقتها لمياء وصديقتهما، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنّأت ليلى المتابعين من خلال هذه الصورة بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2020.

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اشادوا بهم، مشيرين الى الشبه الكبير الذي يجمع بين الأختين.

الجدير ذكره ان ليلى قررت أن تعود للدراما في 2020 ، وقد علم موقع الخليج 365 من مصدر مقرب لها بأنها تقرأ حاليا سيناريو مسلسل درامي جديد، ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن بشكل نهائي، حيث تنتظر الإنتهاء من قراءة السيناريو أولاً، وبعدها سترى الجهة الانتاجية التي ستتعاون معها لتعود للدراما بعد ابتعاد.

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