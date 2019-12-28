بعد الفيديو الإباحي.. هذا جديد منى فاروق-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ مقطع فيديو جديد لها كشفت فيه عن تحضيرها لعمل تمثيلي جديد، وذلك بعد الضجة التي اثيرت مؤخرا بسبب الفيديو الاباحي الخاص بها.

وعلّقت على الفيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "تصويري في دبي مع المطرب ماجد البنا والمخرج نور الشمالى.. مفاجأة 2020 ثقة في الله نجاح".

الجدير ذكره ان منى فاروق كانت نشرت صورة لها مؤخرا وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية. وعلّقت قائلة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".

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