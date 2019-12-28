زين العمر: "ما بدنا حرب ما بدنا دم"

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان اللبناني ​زين العمر​ عن تأييده لمحاسبة الفاسدين، رافضا حمل الشباب للسلاح على اي طرف لبناني، داعيا للحب بين اللبنانيين.

وكتب زين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "نحنا ولادنا ما بدنا ياهن يحملوا سلاح على أي طرف لبناني نحنا بدنا محاسبة للفاسدين ما بدنا حرب ما بدنا دم بدل ما تشجّع الشباب على حمل السلاح وتبشّرنا بالحرب منطلب منك تبشرنا بحمل رسالة الحب بين جميع اللبنانيين لإنقاذ لبنان".

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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