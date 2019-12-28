السعودية تحتفل لأول مرة بعيد الميلاد المجيد ووسام حنا يعلّق-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت المملكة العربية السعودية لأول مرة بعيد الميلاد المجيد، وقد علّق على ذلك الممثل اللبناني ​وسام حنا​، اذ انه نشر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزينة الميلاد هناك، وعلّق عليها قائلا: " السعودية لأول مرة في تاريخها تحتفل بعيد الميلاد و رأس السنة.. كل عام و انتم بخير".

ونال منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان وسام حنا هو داعم للثورة اللبنانية بوجه الطبقة السياسية الفاسدة منذ بدايتها، وقد كشف مؤخرا ان هناك من يتآمر عليها.

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