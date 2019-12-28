ميرنا وليد - بيروت - تكافح الممثلة والمغنية الشهيرة ​أوليفيا نيوتن جون​ البالغة 71 عاماً سرطان الثدي للمرة الثالثة.

لكن معنوياتها كانت عالية حين اجتمعت بشريكها في بطولة فيلم Grease ​جون ترافولتا​ البالغ 65 عاماً في حدث فني احتفالاً بالفيلم في فلوريدا.

وعاد البطلان ليرتديا أزياءهما التي سبق واعتمداها في الفيلم بشخصيتي داني زوكو وساندي أولسون و حين صعدا إلى المسرح ليعيدا إحياء ذكرى هذا العمل الشهير.

واختارت أوليفيا أن تغني مقطعاً من أغنية الفيلم وهي Hopelessly Devoted To You وشاركها ترافولتا في غنائها على وقع صيحات المعجبين كما قام جون ترافولتا بالرقص مع مجموعة من الراقصين.(ترجمة الفن)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 41 عاماً أوليفيا نيوتن جون وجون ترافولتا يحييان Grease ويغنيان معاً-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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