بديع أبو شقرا: "اصواتُكُم ستُسكِتُ الأفواهَ المُغرِضَة "

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ ان مدينة طرابلس هي عروس الثورة، والأمال مبنية عليها كي تثبت رفضها للحكومة اللبنانية الجديدة.

وكتب بديع على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "طرابلس عروس الثورة، علّمتنا معنى الثورة. الآمال معقودةٌ عليها لتُبرهنَ للبنان وللعالم أنها ترفض الحكومه الجديدة تحت سقف المعايير الوطنيّة وليس الطائفيّة. اصواتُكُم ستُسكِتُ الأفواهَ المُغرِضَة والمُفتِنَة وتدعم ادبيّات الثّورة الوطنيّة".

وكان قد بديع أبو شقرا مؤخرا رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب، مشيرا الى ان دياب لم يذكر الأموال المنهوبة وإلغاء الطائفية واستقلالية القضاء.

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